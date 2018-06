Zeker twintig doden bij zelfmoordaanslag in Nigeria avh

17 juni 2018

22u03

Bron: Belga 0 Zeker twintig mensen zijn omgekomen bij een zelfmoordaanslag in de Nigeriaanse staat Borno, in het noordoosten. Nog eens veertig anderen raakten gewond. Dat meldt politiecommissaris Damian Chukwu vandaag.

De aanslag gebeurde gisteravond in de stad Damboa, terwijl de bevolking het Suikerfeest vierde. Slechts enkele uren eerder had de stafchef van het leger, Tukur Buratai, alle ontheemden in Borno opgeroepen terug te keren naar huis omdat de veiligheid in hun dorpen teruggekeerd was.

De aanslag werd nog niet opgeëist, maar er zijn gelijkenissen met aanslagen van de terreurgroep Boko Haram.