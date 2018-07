Zeker twintig doden bij bosbranden rond Athene, toeristen slaan in allerijl op de vlucht KVE en IB

24 juli 2018

02u33

Bron: Reuters, The Guardian, ANP, Belga 32 De bosbranden rond Athene hebben al zeker twintig mensenlevens gekost. Regeringswoordvoerder Dimitris Tzanakopoulos zegt deze nacht op tv dat ook negentig personen gewond zijn geraakt bij de branden, die ten westen en oosten van de Griekse hoofdstad woeden. Enkelen zijn er ernstig aan toe. Lokale bewoners en toeristen slaan op de vlucht terwijl brandweerlieden met de moed der wanhoop tegen het vuur strijden. In de wijde omtrek van Athene is de noodtoestand uitgeroepen.

Tv-journalisten ter plaatse berichten dat de balans nog sterk kan stijgen. Op verschillende plaatsen ten oosten van Athene vinden hulpverleners steeds weer verkoolde lichamen.

Een grote natuurbrand in de buurt van de populaire Griekse toeristenplaats Kineta zorgt tot in de hoofdstad, zo'n 40 kilometer oostelijker, voor overlast. Door de sterke wind hangen rookwolken boven Athene die de zon verduisteren. Foto's tonen de beroemde oude tempel het Parthenon met een donkere, goudgele lucht op de achtergrond.

De brand bij Kineta woedt in een gebied met dennenbomen. Met blusvliegtuigen en tientallen bluswagens probeert de brandweer de brand onder controle te brengen. Maar vooralsnog zonder succes, meldt de publieke omroep ERT.

Een andere bosbrand woedt bij de kust en de gemeente Penteli, nog geen twintig kilometer ten noordoosten van het centrum van Athene. De kustwacht heeft met een boot mensen moeten ontzetten die vastzaten op een strand bij het plaatsje Mati.

De noodtoestand geldt voor de regio’s Oost- en West-Attica, het schiereiland met bijna vier miljoen inwoners. Gouverneur Rena Dourou heeft bussen, watertrucks en ander materieel gestuurd om het vuur te bestrijden.

"Slechtste scenario"

Veel bewoners en toeristen in de regio zijn op de vlucht geslagen vanwege het dreigende vuur. De chef van de burgerbescherming spreekt van het "slechtste scenario''. Door de rook is onder meer een snelweg tussen Athene en Korinthe, een van de drukste in het gebied, afgesloten. Het treinverkeer raakte ontregeld. Ook ten noorden van de Griekse hoofdstad maakten brandweerlieden op verschillende plaatsen overuren. Volgens een lokale burgemeester zijn in zijn gemeente zeker honderd huizen in vlammen opgegaan en nog veel meer auto's.

Natuurbranden zijn in Griekenland niet uitzonderlijk. Een relatief droge winter heeft echter voor extra brandgevaar gezorgd. In 2007 teisterden vuurzeeën het zuiden van het land, met tientallen doden tot gevolg.

Premier Alexis Tsipras zei eerder tijdens zijn bezoek aan Bosnië dat de Griekse autoriteiten er alles aan zullen doen de situatie onder controle te krijgen. Inmiddels heeft hij het bezoek afgebroken en keert hij terug naar Athene om de situatie ter plaatse te volgen.

De omvang en het aantal brandhaarden in de regio Attica baren hem zorgen. Deze middag zijn legereenheden ingezet om te helpen.