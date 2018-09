Zeker twee doden en tientallen vermisten na sterke aardbeving in Noord-Japan Redactie

06 september 2018

06u15

Bron: Belga 0 Bij een sterke aardbeving in het noorden van Japan zijn zeker twee personen om het leven gekomen. Dat zegt een regeringswoordvoerder. Meer dan 120 personen raakten gewond, berichten plaatselijke media. De beving had een kracht van 6,6 op de schaal van Richter.

Ook zijn er nog zeker 30 personen vermist, nadat huizen in de stad Atsuma bedolven raakten door aardverschuivingen. Op televisie zijn beelden te zien van verwoeste huizen en straten. De aardbeving trof het Japanse noordelijke hoofdeiland Hokkaido rond 3 uur 's nachts plaatselijke tijd. Ongeveer 3 miljoen gezinnen kwamen zonder stroom te zitten.

Japan is nog maar pas getroffen door een hevige tyfoon, waarbij verschillende personen omkwamen. De door de storm deels ondergelopen luchthaven van de regio Kansai in de westelijke provincie Osaka gaat vrijdag weer open voor binnenlands verkeer, zei de regering. Ook internationale vluchten zullen weer doorgaan van zodra de luchthaven daar weer toe in staat is.