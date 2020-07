Zeker twee doden en acht gewonden door vallende rotsblokken in populaire kloof in Oostenrijk KVE

Bron: Krone, OE24, ANP 12 Door vallende rotsblokken zijn in een kloof in Oostenrijk zeker twee mensen om het leven gekomen. Bij het ongeluk ten noorden van de stad Graz raakten eveneens acht personen gewond. Enkele gewonden zijn er ernstig aan toe, melden de Oostenrijkse autoriteiten. De reddingsoperatie is erg complex.

De Bärenschützklamm in Mixnitz is een geliefde plek voor natuurliefhebbers en toeristen. Zij kunnen over houten ladders en bruggen honderden meters omhoog klimmen in de smalle kloof met steile wanden.

Wellicht is een ladder bezweken in de buurt van een hoge waterval, verklaren hulpverleners. Volgens Oostenrijkse media zijn er twee vrouwen gestorven. Een jonge Oostenrijkse vrouw (21) werd geraakt door rotsblokken en een Hongaarse vrouw (50) stortte samen met de afgebroken ladder de diepte in. Haar lichaam moet nog geborgen worden. Dat zal moeten gebeuren met de hulp van canyoning-specialisten die het dodelijke slachtoffer moeten lokaliseren in de ijskoude beek.



Er vielen ook acht gewonden. Sommigen zijn er ernstig aan toe.

Complexe operatie

De reddingsoperatie is niet eenvoudig gezien de complexiteit van het terrein. De kloof waar een beek doorheen stroomt, is extreem ontoegankelijk. Reddingswerkers moeten langs steile rotswanden afdalen of ze moeten minstens een uur lang omhoog klimmen vanuit Mixnitz om op de plaats van het ongeval te komen.

Bij de reddingsoperatie zijn onder meer de bergpolitie, het Rode Kruis, de brandweer en vier helikopters betrokken.



