Zeker twee doden bij helikoptercrash in rivier in New York

12 maart 2018

02u00

Bron: CNN, ANP

Een helikopter is deze nacht in New York in de East River gestort. Daarbij zijn zeker twee passagiers om het leven gekomen. Reddingsdiensten en duikers zijn nog steeds ter plaatse om de passagiers uit het half gezonken toestel te halen. Er is zeker een overlevende.