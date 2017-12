Zeker twaalf mensen komen om bij schipbreuk op rivier in Congo EB

16u06

Bron: Belga, EFE 0 Thinkstock Archiefbeeld. Bij een schipbreuk op de rivier Kwilu in het midden van Congo zijn minstens twaalf mensen omgekomen. Tien anderen zijn vermist. Dat bericht de VN-radio Okapi op gezag van lokale bronnen.

Het ongeval gebeurde in de nacht van 18 op 19 december op 27 kilometer van Kikwit en is te wijten aan "de vervallen staat" van het vaartuig, aldus de bestuurder van het gebied Bulungu, Michel Mondenge. Volgens een andere lokale verantwoordelijke was het vaartuig overbeladen en waren er meer dan 30 mensen aan boord.

In Congo komen schipbreuken regelmatig voor, zowel op de meren als de rivieren. Vaak hebben die een zware dodentol tot gevolg, omdat de vaartuigen overbeladen of in slechte staat zijn, er geen reddingsvesten aan boord zijn en velen niet kunnen zwemmen.