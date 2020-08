Zeker twaalf doden bij aanval ADF-militie in Congo NLA

22 augustus 2020

19u22

Bron: Belga 2 Zeker twaalf burgers zijn donderdag gedood bij een aanval die wordt toegeschreven aan de gewapende groep van de Geallieerde Democratische Krachten (ADF) in het oosten van Congo. Dat heeft een lokale functionaris verklaard.

"De ADF-aanval vond donderdag plaats, terwijl dorpelingen vreedzaam in hun velden aan het werk waren. We deden onderzoek en vonden twaalf lijken", zegt Donat Kibwana, beheerder van de regio Beni in Noord-Kivu.

"We verloren 13 mensen, onder wie drie vrouwen, bij de aanval donderdag. Er worden ook vier mensen vermist", zegt Philippe Bonane, voorzitter van het middenveld in Oicha, de hoofdstad van Beni.

De ADF, oorspronkelijk Oegandese moslimrebellen, hebben in de jaren 90 wortel geschoten in de regio Beni, in het oosten van Congo. Sinds oktober 2014 hebben ze het aantal aanvallen op burgers in dit gebied opgevoerd, waarbij meer dan duizend mensen, vooral burgers, omkwamen.

Eind oktober lanceerde het leger operaties tegen de bolwerken van deze groep die als een van de meest gewelddadige in Oost-Congo wordt beschouwd, zonder dat het leger evenwel de bloedbaden heeft kunnen stoppen.

Al bijna 30 jaar wordt het oosten van Congo fel betwist door tientallen gewapende groeperingen, zowel van Congolese oorsprong als buitenlanders.