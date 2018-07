Zeker tiental doden bij talibanaanvallen op Afghaanse legerbasissen Redactie

12 juli 2018

11u32

Bron: dpa/afp 1 Gecoördineerde aanvallen van de taliban op twee basissen van het Afghaanse leger en drie checkpoints, in de noordelijke provincie Kunduz, hebben zeker een tiental mensenlevens geëist. Dat melden officiële bronnen, die echter uiteenlopende dodentallen opgeven.

Een lid van de provinciale raad, Mohammad Yosuf Ayoubi, zegt dat 20 tot 25 Afghaanse soldaten omkwamen. Over het aantal gewonden is nog geen duidelijkheid. Een ander provincieraadslid, Zargul Alami, heeft het over 12 omgekomen soldaten en tientallen gewonden. De gevechten duurden drie uur.

Twee Afghaanse militaire bronnen hebben het aan AFP dan weer over een "veertigtal" doden bij het leger. Een woordvoerder van de taliban liet weten dat er ongeveer 16 soldaten gedood en gewond raakten. Van de plaatselijke regering is er nog geen communicatie.

Kunduz is een van de meest explosieve provincies in het noorden van Afghanistan. De taliban controleert er verschillende districten, en levert strijd over andere districten. Het district waar de aanvallen gebeurden, Dasht-e- Archi, staat al grotendeels onder controle van de taliban.