Zeker tien overlijdens en meer dan tweehonderd coronabesmettingen in Hongaars rusthuis AH

14 april 2020

16u06

Bron: Belga 0 In een rusthuis in Boedapest hebben meer dan tweehonderd bewoners positief getest op Covid-19 en zijn zeker tien mensen bezweken aan het virus. Dat hebben de autoriteiten bekendgemaakt. Vorige week werd de uitbraak in het rusthuis bekendgemaakt. Toen was sprake van honderd besmettingen.

Net zoals in verschillende andere landen zijn ook in Hongarije rusthuizen zwaar getroffen, maar deze uitbraak is de zwaarste in het Oost-Europese land. In het rusthuis in kwestie verblijven zowat vijfhonderd mensen.

In Hongarije zijn ruim 1.500 gevallen van het coronavirus bekend, en 122 mensen zijn overleden.