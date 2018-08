Zeker tien gewonden na schietpartij Manchester jv

12 augustus 2018

07u59

Bron: anp, dpa 0 Bij een schietpartij in Manchester zijn vanochtend rond 3.30 uur zeker tien gewonden gevallen. Dat meldt de Britse politie via Twitter.

Het incident gebeurde in het stadsdeel Moss Side waar op dat moment het festival Caribbean Carnival aan de gang was waardoor er veel mensen op de been waren.

Volgens de politie zijn de gewonden niet in levensgevaar. Een aantal heeft slechts lichte verwondingen. De politie is een groot onderzoek gestart en gaat onder meer de camerabeelden van de wijk bekijken.

"Agenten proberen momenteel te achterhalen wanneer het incident plaatsvond en wie verantwoordelijk is voor de aanval", zei de politie. Die gaat extra patrouilleren in de wijk de komende dagen.