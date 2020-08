Zeker tien doden en honderden gewonden bij gigantische ontploffing in Beiroet TTR

04 augustus 2020

18u00

Bron: Belga, AD 84 In de Libanese hoofdstad Beiroet heeft zich een luide ontploffing voorgedaan in het havengebied. Volgens de overheid zijn er zeker tien doden en honderden gewonden, waaronder ook medewerkers van de Nederlandse ambassade, gevallen. Veel slachtoffers zitten vast onder het puin van hun huis. Ook de vrouw en de dochter van de premier zouden gewond geraakt zijn. De explosie was tot op Cyprus te horen, zo’n 240 kilometer verderop.



De ontploffing deed zich voor na een brand. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Er zijn meldingen dat het gaat om een loods met hoog explosief materiaal dat de afgelopen jaren in beslag genomen werd. Het hoofd van de Libanese douane meent dan weer dat de knal zich voordeed in een opslagloods voor chemische producten. Volgens de Libanese minister van Binnenlandse Zaken gaat het om “grote hoeveelheden ammoniumnitraat”, meldt de Britse krant The Guardian.

Een Israëlische luchtaanval bij klaarlichte dag lijkt onwaarschijnlijk.



De harde klap werd in grote delen van de stad gevoeld en was te horen tot in Nicosia (Cyprus). Een enorme oranje rookpluim steeg boven de stad op. In grote delen van de stad sneuvelden ruiten en raakten auto’s en gebouwen beschadigd. Een correspondent van Al-Jazeera, die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen. Er was ook een paddenstoelwolk te zien, wat duidt op een enorme kracht.

Volgens de overheid zijn er zeker tien doden en honderden gewonden gevallen, onder wie de vrouw en de dochter van de premier. Ook zijn vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade gewond geraakt, zo bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan Algemeen Dagblad. Eén van hen is zwaargewond.

Lokale media verspreiden ook beelden van mensen die onder het bloed zitten omdat ze bedolven werden door puin. Veiligheidstroepen hebben het zwaar beschadigde havengebied afgezet en het Rode Kruis is met meer dan dertig teams ter plaatse. Ook het Libanese leger brengt gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen.

Volgens The Guardian zouden ziekenhuizen in de problemen komen nu tientallen mensen er naartoe worden gebracht, maar niet verzorgd kunnen worden omdat delen van het ziekenhuis beschadigd zijn. Op Twitter heeft het Libanese Rode Kruis opgeroepen om bloed te doneren en om enkel naar het noodnummer te bellen voor “kritieke of ernstige” gevallen.

Toeval of niet, net vrijdag wordt een uitspraak verwacht in het erg beladen proces tegen de aanslagplegers op oud-premier Rafiq Hariri in 2005. De vier verdachten zijn allen Hezbollah-militanten.

De explosie komt op het moment dat Libanon de ergste economische crisis in decennia doormaakt. Bijna de helft van de bevolking leeft in armoede. Morgen wordt een dag van nationale rouw afgekondigd in het land.



