Zeker tien doden bij aanvallen op Libische luchthaven

mvdb

17u50

Bron: ANP

0

twitter

Heavy clashes b/w militias near Mitiga Airport in #Tripoli. Loud shootings & explosions heard. Flights suspended. Casualties reported #Libya pic.twitter.com/GDBvIhz1c4 Nadia Ramadan(@ NadiaR_LY) link

Zeker tien mensen zijn om het leven gekomen door zware gevechten in de Libische hoofdstad Tripoli. De lokale antiterreureenheid Rada, een van de machtigste groepen in de stad, zei dat een luchthaven was aangevallen.