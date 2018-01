Zeker tien arbeiders komen om bij brand in Russische schoenenfabriek LB

13u24

Bron: Belga 2 Twitter / RT Minstens tien arbeiders zijn omgekomen bij een brand die vanochtend uitbrak in een schoenenfabriek in de buurt van de Russische metropool Novosibirsk. De slachtoffers kwamen uit China en Kirgizië.

De arbeiders hadden geprobeerd de brand, die was uitgebroken in de fabriekshal, te blussen. Toen dat niet lukte, bleek het voor hen te laat om het gebouw nog tijdig te verlaten. De brand zou zijn veroorzaakt door een kortsluiting of een defect in de stroomleiding.

