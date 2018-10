Zeker negentien lichamen gevonden in massagraf in Mexico IB

26 oktober 2018

06u10

Zeker negentien lichamen en twee schedels zijn gevonden in een massagraf in de staat Jalisco, in het westen van Mexico. Dat maakten de plaatselijke gerechtelijke autoriteiten vandaag bekend.

De lichamen van de zestien mannen en dertien vrouwen werden aangetroffen op een terrein van de stad Lagos de Moreno, op de grens met de staat Guanajuato, waar drugsgerelateerd geweld sterk toeneemt. De autoriteiten sluiten niet uit dat het om inwoners gaat van de stad, nadat er de voorbije maanden verschillende verdwijningen zijn gesignaleerd.

Sterk toegenomen geweld

Het aantal opgegraven lichamen uit massagraven in de staat Jalisco is daarmee al opgelopen tot 94 sinds maart. Een week geleden werden er nog 16 lichamen gevonden in de omgeving van Guadalajara, de hoofdstad van de staat.

Het geweld is sinds maart sterk toegenomen in de op een na grootste staat van Mexico. In maart ontstond er een breuk in het 'Cártel de Jalisco Nueva Generación' (CJNG), een van de machtigste drugsbendes van het land.