Zeker negentien doden bij botsing tussen trein en bus in Rusland

Bij een botsing tussen een trein en een bus in centraal-Rusland zijn vanmorgen minstens negentien mensen omgekomen. Dat hebben de regionale autoriteiten bekendgemaakt.

Het ongeluk deed zich voor nabij de stad Vladimir, zowat 190 km ten oosten van Moskou. De trein was op weg van Sint Petersburg naar Nizjny Novgorod. De bus was omwille van een technisch mankement stilgevallen op een overweg nabij het spoorwegstation Pokrov en is door de trein gegrepen.

Volgens sommige berichten waren enkele inzittenden van de bus erin geslaagd er uit te geraken en hebben zij vergeefs geprobeerd het voertuig weg te duwen.

Onder de dodelijke slachtoffers is er minstens één kind. Minstens vijf gewonden zijn naar een ziekenhuis overgebracht. De bus was uit Kazachstan afkomstig.