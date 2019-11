Zeker negen leden van Amerikaanse mormonengemeenschap vermoord in Mexico KVDS

05 november 2019

09u12

Bron: Belga, The Washington Post 0 Zeker drie vrouwen en zes kinderen die bij een Amerikaanse mormonengemeenschap in het noorden van Mexico horen, zijn vermoord in een hinderlaag. Dat heeft een van de ouders van de slachtoffers maandag gezegd.

De lichamen van een moeder en haar vier kinderen, doorzeefd met kogels, werden het eerst gevonden in hun verkoolde bestelwagen. Met dat voertuig waren ze onderweg naar de grens met de Verenigde Staten, aldus het hoofd van de geviseerde mormonengemeenschap, Julian Lebaron. Hij is ook anti-criminaliteitsactivist en een familielid van het vermoorde gezin. Lebaron zegt de daders of de motieven niet te kennen.

Kogel

Twee andere auto's, die de eerste auto begeleidden, zijn uren later teruggevonden met de levenloze lichamen van nog eens twee vrouwen en twee kinderen. Vijf of zes andere kinderen - van wie er een door een kogel geraakt is - zijn erin geslaagd te ontsnappen en te voet thuis geraakt.





Volgens de procureur van Chihuahua is nog onduidelijk hoeveel slachtoffers precies gevallen zijn.





De slachtoffers maken deel uit van een gemeenschap die bestaat uit mormonen die in de 19de eeuw de Verenigde Staten zijn ontvlucht om te ontsnappen aan de beteugeling van polygamie. Veel mormonen in Mexico hebben zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse nationaliteit.