Zeker negen doden bij explosie in inheems reservaat in Colombia

22 maart 2019

Zeker negen personen zijn om het leven gekomen bij een explosie in een inheems reservaat in Valle del Cauca, een departement in het zuidwesten van Colombia. Vier anderen raakten gewond. Dat blijkt uit een officiële balans van de Nationale Eenheid voor Rampenbeheersing (UNGRD).

De exacte oorzaak van de ontploffing is erg onduidelijk. Ze deed zich voor in een huis in een reservaat van de Paez, in de gemeente Dagua in een gebied dat vooral bewoond wordt door inheemse stammen. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zou gedacht worden aan een mijnongeval of een ongeval met explosieven, maar de omstandigheden blijven onduidelijk.

Snelwegblokkade

Het incident vond plaats op de tiende dag van een snelwegblokkade waarbij honderden mensen van lokale stammen het verkeer tot stilstand dwongen en eigendomsaktes voor hun land eisten en subsidies voor sociale programma's. Dat meldt Reuters, dat ook aangeeft dat een politieagent tijdens het protest om het leven is gekomen. Volgens het persagentschap zijn tijdens het protest ook verschillende voertuigen in brand gestoken

De blokkade heeft volgens het persagentschap al gezorgd voor een tekort aan benzine en goederen in sommige steden.

De Regionale Organisatie van de Oorspronkelijke Bewoners van de Valle del Cauca zegt dat ze een mensenrechtencommissie ter plaatse gestuurd heeft. Volgens de organisatie zijn er “verschillende gewonden en doden bij de inheemse wacht”.

Colombia heeft meer dan 45 miljoen inwoners en meer dan 85 etnische groepen. Ongeveer een miljoen Colombianen maken ook deel uit van inheemse stammen.