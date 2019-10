Zeker honderd vluchten geschrapt door staking bij Lufthansa-dochters LH

20 oktober 2019

18u03

Bron: Belga 0 Door de stakingsactie van het Duitse cabinepersoneel werden vandaag zeker honderd vluchten geannuleerd bij verschillende dochterondernemingen van luchtvaartmaatschappij Lufthansa. Vooral passagiers op de luchthavens van Berlijn, Keulen, München en Stuttgart ondervonden de gevolgen van het loondispuut tussen de vakbond Ufo en de Duitse luchtvaartgroep.

De staking vond plaats bij de maatschappijen Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline en SunExpress. De meeste geschrapte vluchten waren binnenlandse vluchten in Duitsland.



Eerst was het de bedoeling dat de staking van 5 tot 11 uur zou duren, maar Ufo verlengde die in laatste instantie nog tot middernacht.



Bij Lufthansa zelf staakte het cabinepersoneel niet. Die staking werd afgeblazen, nadat de bonden akkoord waren gegaan met een loonsverhoging van 2 procent voor de stewards en stewardessen.