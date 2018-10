Zeker elf doden door aardbeving van 5,9 op Haïti LVA

07 oktober 2018

03u03

Bron: Belga 10 Vannacht is Haïti getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Er zijn minstens elf mensen om het leven gekomen. Dat meldt regeringswoordvoerder Jackson Alexis. Een crisiscel werd opgestart. De slachtoffers raakten bedolven onder het puin toen de gebouwen instortten waar ze inzaten. De president roept de bevolking op om kalm te blijven.

De burgerbeschermingsdienst meldde dat mensen gewond zijn geraakt en dat de beving paniek veroorzaakte in verschillende steden. De president van Haïti, Jovenel Moise, riep de mensen op Twitter op om kalm te blijven.

Het nieuwsmedium Loop Haïti meldt dat in het noordelijke havenplaatsje Port-de-Paix drie doden zijn gevallen, nadat hun huis instortte. Volgens Le Nouvelliste stortte in het dorp Gros Morne een zaal in. Daarbij kwam een persoon om het leven, meldt de lokale krant. Daarnaast zouden gevangenen zijn vrijgelaten, nadat het politiecomplex waar ze inzaten beschadigd raakte.

Sommige gebouwen zijn ingestort, zoals de gevel van de katholieke kerk in Plaisance du Nord.

De aardbeving had een kracht van 5,9 op de schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich op zo'n twintig kilometer ten noordwesten van Port-de-Paix.

J’exhorte la population à garder son calme, suite au passage du séisme dont l’épicentre est localisé dans les côtes du Nord-ouest. Le système de gestion de risques et les directions régionales de la Protection civile sont en alerte pour assister les habitants des zones touchées. Président Jovenel Moïse(@ moisejovenel) link

Aardbeving 2010

Het straatarme Haïti werd in 2010 door een aardbeving van 7 op de schaal van Richter getroffen. Daarbij kwamen meer dan 220.000 mensen om het leven. Nog altijd is de schade van toen niet helemaal hersteld: een deel van de bevolking woont nog altijd in tijdelijke onderkomens. De economische en politieke toestand is gespannen.