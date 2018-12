Zeker één dode in aanval op Libisch ministerie van Buitenlandse Zaken in Tripoli

25 december 2018

Bron: Belga

In het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tripoli, de Libische hoofdstad, zijn vanochtend minstens één explosie en geweerschoten gehoord. Dat melden media, waaronder de officiële tv-zender van de eenheidsregering (GNA). Volgens een anonieme veiligheidsbron is zeker één dode gevallen. Het zou gaan om "een functionaris".