Zeker drie vrouwen en zes kinderen van Amerikaanse mormonengemeenschap in Mexico vermoord

05 november 2019

09u12

Bron: Belga, The Washington Post 0 Zeker drie vrouwen en zes kinderen van een Amerikaanse mormonengemeenschap in het noorden van Mexico zijn onder vuur genomen en vermoord toen ze met de wagen op weg waren naar de grens met de VS. Dat heeft een van de ouders van de slachtoffers gezegd. Familieleden vermoeden dat het gaat om een geval van persoonsverwisseling door een drugskartel.

De lichamen van een moeder en haar vier kinderen, doorzeefd met kogels, werden het eerst gevonden in hun verkoolde bestelwagen. De kinderen zouden een tweeling zijn van zes maanden, een kind van 8 en een kind van 10. Het hoofd van de geviseerde mormonengemeenschap - Julian LeBaron - identificeerde de moeder als een familielid: Rhonita Maria LeBaron.

Kogel

Twee andere auto's, die de eerste auto begeleidden, zijn uren later teruggevonden met de levenloze lichamen van nog eens twee vrouwen en twee kinderen. Vijf of zes andere kinderen - van wie er één door een kogel geraakt is - zijn erin geslaagd te ontsnappen en te voet thuis geraakt. Volgens de procureur van Chihuahua is het nog onduidelijk hoeveel slachtoffers er nu precies gevallen zijn.





De slachtoffers maakten deel uit van een mormonengemeenschap die zich gevestigd heeft in de regio van La Mora, iets meer dan 100 kilometer ten zuiden van Douglas in de Amerikaanse staat Arizona. De groep bestaat uit mormonen die in de 19de eeuw de Verenigde Staten zijn ontvlucht om te ontsnappen aan de beteugeling van de polygamie. Veel mormonen in Mexico hebben zowel de Mexicaanse als de Amerikaanse nationaliteit omdat ze in Mexico geboren zijn.

Het is niet de eerste keer dat er leden van de gemeenschap aangevallen worden in het noorden van Mexico. Een familielid van de slachtoffers - Benjamin LeBaron - werd in 2009 vermoord in de naburige staat Chihuahua. Hij was een antimisdaadactivist, net als de eerder vernoemde Julian LeBaron.

