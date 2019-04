Zeker drie doden en 150 vermisten na bootramp op Kivumeer in Congo

In de Democratische Republiek Congo worden na een ongeval met een ferry ongeveer 150 opvarenden vermist. Er wordt gevreesd voor hun leven. De ferry zonk naar verluidt maandagavond in het Kivumeer, in het oosten van het land.