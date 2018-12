Zeker drie doden bij aanval door zelfmoordterroristen op Libisch ministerie van Buitenlandse Zaken in Tripoli TT

25 december 2018

11u11

Bron: Belga, Reuters 0 In het gebouw van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tripoli, de Libische hoofdstad, zijn vanochtend minstens één explosie en geweerschoten gehoord. Dat melden media, waaronder de officiële tv-zender van de eenheidsregering (GNA). Volgens het ministerie van Gezondheid zijn er minstens drie doden gevallen.

Volgens de zender, die verschillende anonieme bronnen binnen de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken citeert, is de aanval uitgevoerd door verschillende, vermoedelijk drie, "terroristische aanvallers". Ze bestormden het gebouw en schoten in het rond. Minstens twee van hen bliezen zichzelf daarna op in het gebouw, een andere werd door veiligheidsagenten gedood. Op beelden is te zien hoe een felle brand binnenin het ministerie woedt.

Een anonieme veiligheidsbron stelde dat eerst een "bomvoertuig" ontplofte voor het gebouw, waarna de veiligheidsdiensten ter plaatse kwamen. Vervolgens braken gevechten uit in het gebouw met "drie of vier aanvallers". Daarna vond een tweede ontploffing plaats "veroorzaakt door een kamikaze" op de tweede verdieping.

Volgens een veiligheidsbron is een diplomaat onder de drie dodelijke slachtoffers. Het zou gaan om een departementsdirecteur binnen het ministerie van Buitenlandse Zaken.