Zeker drie doden bij aanslag op politiepost in Colombia, regeringsprotest houdt aan KV TT

23 november 2019

01u46

Bron: Belga 1 Drie politieagenten zijn omgekomen bij een aanslag met gasflessen op een politiekantoor in het Colombiaanse Santander de Quilichao. Nog eens zeven anderen raakten gewond. In hoofdstad Bogota is ondertussen de avondklok ingesteld.

Onder de zeven gewonden zijn twee in kritieke toestand, meldt de secretaris van het gemeentehuis, Jaime Asprilla. Volgens de autoriteiten is de aanslag gelinkt aan de protesten tegen president Ivan Duque.

Gisteren kwamen voor de tweede dag op rij duizenden Colombianen op straat om te protesteren tegen de regering. De onrust startte donderdag toen meer dan 200.000 Colombianen betoogden. In de meeste gevallen ging het om vreedzame protesten, maar op bepaalde plaatsen kwam het tot geweld. De burgemeester van hoofdstad Bogota had gisteren een avondklok afgekondigd in de hoop het protest te kunnen smoren. Oorspronkelijk was de avondklok enkel van kracht in drie buurten waar het tot botsingen kwam tussen politie en manifestanten, maar ze werd uiteindelijk uitgebreid naar de hele stad.

Uiteindelijk raakten verschillende mensen gewond, toen de politie traangas en flitsgranaten inzette tegen de betogers die gewapend waren met stenen. Volgens lokale media zijn 20.000 leden van de veiligheidsdiensten ingezet in de hoofdstad.

De manifestanten verzetten zich tegen pensioen- en arbeidshervormingen en eisen meer geld voor onderwijs, het einde van de corruptie en een krachtiger optreden tegen de moorden van leiders van gemeenschappen door gewapende groepen.

De regering vreest voor een golf van protesten zoals die waar Bolivia, Chili en Ecuador mee te maken krijgen.

President Ivan Duque roept op tot dialoog: “Volgende week lanceer ik een nationaal gesprek dat de huidige agenda van het sociaal beleid zal versterken, en dus op een verenigde manier zal werken met een visie voor middellange en lange termijn, waardoor we sociale leemtes kunnen overbruggen”, verklaarde hij in een televisietoespraak.