Zeker drie bompakketten aangetroffen in Londen

05 maart 2019

17u55

In de Britse hoofdstad Londen zijn op drie plaatsen geïmproviseerde explosieven aangetroffen. Niemand raakte gewond, zegt de politie.

De explosieven zaten in opgestuurde pakketjes en werden ontdekt in gebouwen vlak bij de luchthaven van Heathrow en London City Airport, en in een postkamer van het drukke Waterloo Station.

De pakketten bevatten elk een kleine hoeveelheid explosieven, die bij opening een ontsteking kunnen veroorzaken, aldus een woordvoerder van de Londense politie.

Volgens de politie is maar een van de drie pakketjes geopend. Dat gebeurde in het kantoorgebouw The Compass Centre tegenover de luchthaven van Heathrow. “Een deel van het pakketje vloog als gevolg in brand”, aldus de politie.

De Britse antiterreureenheid is een grootschalig onderzoek gestart. Het trein- en luchtvaartverkeer ondervond geen hinder door de drie incidenten.

