Zeker drie bombrieven gevonden in Londen

05 maart 2019

17u55

In Londen zijn op drie plaatsen verdachte brieven met een kleine hoeveelheid explosieven gevonden. Niemand raakte gewond. Volgens de speurders hebben de drie incidenten verband met elkaar.

De explosieven zaten in enveloppen met A4-formaat, die werden ontdekt in kantoren vlak bij de luchthaven van Heathrow en London City Airport, en in een postkamer van het drukke Waterloo Station. Volgens Sky News kleefden op de omslagen “Ierse postzegels”.

De brieven bevatten “kleine geïmproviseerde explosieven” die brand kunnen veroorzaken als ze geopend worden, aldus een woordvoerder van de Londense politie. Volgens de politie is maar een van de drie pakketjes geopend. Dat gebeurde in het kantoorgebouw The Compass Centre tegenover de luchthaven van Heathrow. Een deel van het pakje vloog daarbij in brand.

Er vielen geen gewonden en er zijn nog geen arrestaties verricht. Omdat de enveloppen er hetzelfde uitzien, gaat de politie gaat ervan uit dat de incidenten verband met elkaar houden. Er wordt ook rekening gehouden met meer bompakketten. De politie raadt gebruikers van de verkeersterminals aan “waakzaam en alert te zijn en verdachte pakketten te melden aan de politie”.

De Londense antiterreurpolitie is een grootschalig onderzoek gestart. Ze krijgt daarbij de hulp van de Ierse politie, aldus Sky News. Over een mogelijk motief is nog niets bekend. Het trein- en luchtvaartverkeer in de Britse hoofdstad ondervond geen hinder door de drie incidenten.