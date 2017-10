Zeker dertien doden bij gevangenisrel in Mexico EB

10u38

Bron: Reuters, ANP 0 AFP Rook stijgt op uit de gevangenis van Cadereyta. Bij een rel in een gevangenis in Mexico zijn zeker dertien mensen om het leven gekomen. De veiligheidsdiensten moesten er aan te pas komen om de orde in de gevangenis te herstellen. Acht mensen zijn er ernstig aan toe.

In de penitentiaire inrichting in de noordoostelijke deelstaat Nuevo León brak een gevecht uit tussen rivaliserende bendes. Ook werden gevangenisbewaarders gegijzeld. Uiteindelijk waren zo'n 250 gedetineerden bij de rel betrokken.

Naast de onderlinge knokpartij zijn ook door stevig ingrijpen van de ordediensten mensen om het leven gekomen. Hoeveel dat zijn is niet duidelijk, zegt een overheidsfunctionaris. Volgens hem was het politiegeweld nodig om erger te voorkomen. De gevangenis Cadereyta bevindt zich even buiten de stad Monterrey.

AFP