Zeker achttien doden in Congo bij aanval van vermoedelijk Oegandese rebellen Redactie

24 september 2018

06u15

Bron: Belga 0 Zeker achttien personen zijn zaterdagavond om het leven gekomen in Beni, in het oosten van een Congo, bij een aanval die wordt toegeschreven aan de Oegandese rebellengroep ADF ('Geallieerde Democratische Krachten').

Bij de aanval kwamen veertien burgers om en vier militairen, zegt een woordvoerder van het leger in de regio, Mak Hazukai. Hij spreekt ook van negen gewonden.

ADF wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van zevenhonderd burgers in Beni en omgeving sinds oktober 2014. Ook de dood van vijftien Tanzaniaanse VN-blauwhelmen zou het werk zijn van de groep. Congolezen beklaagden zich na die aanval op sociale media over de onmacht van het leger en van de VN-missie in Congo (Monusco), die een basis heeft in Beni.