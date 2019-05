Zeker acht gewonden bij explosie door bompakket in voetgangerszone Lyon, Macron spreekt van “aanslag” LH

24 mei 2019

18u28

Bron: Belga, AFP 0 Bij een explosie in een voetgangerszone in de zuidoost-Franse Lyon zijn zeker acht mensen gewond geraakt. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door een bompakket. Dat meldt het parket. Volgens een politiebron bevatte het explosief, dat op een hoek bij een bakkerswinkel was neergelegd, schroeven of bouten.

Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône(@ prefetrhone) link

De ontploffing vond plaats rond 17.30 uur in de rue Victor-Hugo, in het centrum van de stad.

Volgens verschillende media zou het gaan om een bompakket. Dat wordt nu ook bevestigd door het parket. “We richten ons inderdaad op de piste van een bompakket”, zo zegt een woordvoerder van het parket.

De acht gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht, maar geen van hen verkeert in levensgevaar. Volgens nieuwszender BFMTV zijn er minstens tien lichtgewonden, onder wie een kind. Het zou gaan om een meisje van acht jaar, zo meldt de nieuwswebsite Le Progrès.

“Straat vol met schroeven”

“Plots hoorde ik een luide knal. Toen ik naar buiten keek, zag ik meerdere gewonden die hun toevlucht zochten in de apotheek. De straat lag vol schroeven”, zegt een getuige aan de nieuwssite. De directeur van een hotel in de buurt sprak van een “een indrukwekkende knal”. “Ik zag een angstige vrouw en een man die bloedde aan zijn been, die in een kledingwinkel vluchtten.”

De omgeving is door de politie afgesloten. Iedereen die in de buurt woont, is geëvacueerd.

Macron spreekt van aanslag

De Franse president Emmanuel Macron is ervan overtuigd dat de explosie een aanslag was. Dat zei hij in een interview met een Franse Youtube-ster. “Er is een aanslag gepleegd in Lyon”, zo liet Macron weten bij Hugo Travers. “Het is niet aan mij om een balans op te maken, maar vooralsnog zijn er geen dodelijke slachtoffers.”

Une explosion a eu lieu aux alentours de 17h30, rue Victor-Hugo. Pompiers et forces de l’ordre sont sur place. La rue est fermée entre la place Bellecour et la rue Sainte-Hélène #Lyon pic.twitter.com/zWpEJwG97l Le Progrès Rhône(@ leprogresrhone) link