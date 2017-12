Zeker acht doden bij neerslaan van anti-Kabilabetogingen in Congo SI

10u27

Bron: Belga 3 AFP Archiefbeeld. In de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn zeker acht doden gevallen in de marge van betogingen tegen president Joseph Kabila. Dat meldt een VN-bron. Die betogingen, waartoe de machtige katholieke Kerk had opgeroepen, waren verboden door het regime.

Nog volgens de VN-bron werden een honderdtal mensen opgepakt. Volgens een eerdere officiële telling van politie en regering kwamen een politieagent en vier burgers om. De organisatoren hebben het dan weer over zeker tien geïdentificeerde doden en verschillende priesters die korte tijd opgepakt werden.

Op straat tegen regime

"Aan de kerk van de parochie Saint-Alphonse in de oostelijke wijk Matete werden twee jongeren gedood", aldus politiewoordvoerder Pierrot-Rombaut Mwanamputu aan de staatstelevisie. In de volkswijk Masina viel een dode, net als in de centraalgelegen provincie Kasaï. In een communiqué meldt de regering dat ook een agent werd gedood.

De Kerk had opgeroepen vreedzaam op straat te komen tegen het regime. Oppositie en middenveld hadden zich bij die oproep aangesloten. Reuters meldt dat oppositieleider Felix Tshisekedi, zoon van de begin dit jaar overleden Etienne, wegvluchtte toen politie en soldaten de weg versperden voor een betoging. Tshisekedi had zich net als de rest van de oppositie uitgesproken voor de betogingen, maar hij verliet de kerk in een voertuig, wat hem op woedende reacties van de menigte kwam te staan. Ze verweten hem hen in de steek te laten.

Illegitieme president

Op oudejaar 2016 bemiddelde de Kerk een akkoord tussen regime en oppositie dat Kabila nog tot eind 2017 de tijd gaf om verkiezingen te organiseren, maar dat Sylvesterakkoord werd dus niet gerespecteerd. Dat maakt Kabila voor zijn tegenstanders een illegitieme president vanaf 1 januari 2018.

In aanloop naar de protesten had Sylvano Kasongo, hoofd van de politie in Kinshasa, gezegd dat iedereen die op straat zou komen "de politie op zijn of haar weg zal vinden". Sinds zaterdagavond is sms'en en mobiel internet onmogelijk gemaakt, op vraag van het regime. Er werd onder meer traangas ingezet om de betogingen onmogelijk te maken.

Reactie Reynders

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders tweet dat "een correcte uitvoering van de Sylvesterakkoorden zich meer dan ooit opdringt". "Terwijl talrijke Congolezen vandaag in Kinshasa, Lubumbashi, Goma... vreedzaam bijeen wilden komen om zich te bezinnen, werden ze geconfronteerd met brutale repressie."