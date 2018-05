Zeker acht doden bij explosies in stadion in Afghanistan kv

19 mei 2018

04u44

Bron: Belga 0 Bij een reeks explosies tijdens een cricketwedstrijd in Afghanistan zijn vrijdagavond zeker acht personen om het leven gekomen. Drieënveertig anderen raakten gewond. Dat zegt een woordvoerder van de gouverneur van de provincie Nangarhar.

De explosies vonden plaats in een stadion in Jalalabad, in het oosten van het land. Onduidelijk is nog wat de explosies veroorzaakt heeft.