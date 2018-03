Zeker acht doden bij confrontatie tussen leger en drugsbendes in favela in Rio lva

25 maart 2018

03u42

Bron: Belga 0 Zeker acht personen zijn zaterdagvoormiddag om het leven gekomen bij een operatie van de politie in de favela van Rocinha, de grootste van Rio de Janeiro. Dat zegt de politie.

Eerst communiceerde de politie dat zes "criminelen" gewond waren geraakt door kogels tijdens een confrontatie met stoottroepen van de militaire politie. Ze zouden overleden zijn op weg naar het ziekenhuis. Twee andere lichamen werden nadien aangetroffen. De politie zegt dat ze de dood van acht personen onderzoekt.

Een geweer, zes pistolen en drie granaten werden in beslag genomen, zegt de militaire politie.

Ongeveer 100.000 personen wonen in vaak erbarmelijke omstandigheden in de favela van Rocinha, op een heuvel die uitkijkt over de rijke wijken in het zuiden van Rio. Regelmatig zijn er gevechten tussen rivaliserende bendes die strijden om de lokale drugsmarkt.

Donderdag nog vielen er twee doden bij een schietpartij in de favela. Het ging toen om een lid van de militaire politie en een man van zeventig jaar die geraakt werd door een verdwaalde kogel.

Leger

In februari ondertekende de Braziliaanse president Michel Temer een decreet dat het leger het bevel gaf over de operaties tegen bendegeweld in de favela's. De maatregel lokt controverse uit: sinds de democratie in 1985 terugkeerde in Brazilië werden dergelijke maatregelen niet meer genomen.

Een gemeenteraadslid dat de toename van het politiegeweld aanklaagde in de favela's, Marielle Franco, werd op 14 maart in het centrum van Rio doodgeschoten, samen met haar chauffeur. Dat zorgde voor ophef in heel Brazilië.