Zeker acht doden bij botsing tussen truck vol seizoensarbeiders en bestelwagen in Turkije avh

02 september 2018

12u42

Bron: Belga 0 Bij een botsing tussen een bestelwagen en een truck in het zuiden van Turkije zijn vandaag zeker acht mensen om het leven gekomen. De open laadruimte van de vrachtwagen zat vol seizoensarbeiders die op de terugweg waren van een pindaplantage.

Het ongeval deed zich deze voormiddag voor in de omgeving van Oguzeli, in de provincie Gaziantep. Een vrachtwagen reed er frontaal in op een bestelwagen. In de open laadruimte van de vrachtwagen zaten op het moment van het ongeval tientallen seizoensarbeiders, is te zien op beelden. Vier van hen stierven ter plaatse, vier anderen overleden even later in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Zeker achttien andere inzittenden raakten gewond.

In de landelijke gebieden van Turkije gebeuren elk jaar dergelijke ongevallen tijdens het oogstseizoen. Verschillende politici hebben de erbarmelijke vervoersomstandigheden voor seizoensarbeiders al aangeklaagd.