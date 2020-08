Zeker acht doden bij aanval van gewapende groep in Colombia RL

16 augustus 2020

23u42

Bron: Belga, Colombia Reports 4 Bij een aanval door gewapende mannen in Samaniego, in het zuidwesten van Colombia, zijn zaterdag minstens acht mensen om het leven gekomen. Dat heeft de gouverneur van het departement Nariño, Jhon Rojas, gemeld op Twitter. Zondagochtend werd in dezelfde plaats een negende persoon vermoord, maar het is niet duidelijk of er een verband is met de eerdere aanval.

De gouverneur vraagt aan president Iván Duque, het ministerie van Defensie, de politie en het parket-generaal om snel maatregelen te nemen om de vrede in de regio te herstellen. Rojas haalt aan dat het een schending is van de internationale mensenrechten dat er gewapende groepen in het departement aanwezig zijn. Volgens de gerechtelijke autoriteiten is er in de regio, waar veel aan drugshandel wordt gedaan, een tiental van die groepen actief. Hij wees echter geen schuldige aan.

President Duque beloofde meteen in actie te komen: “We zullen dit tot op de bodem uitzoeken en zij die deze misdaad hebben gepleegd vinden”.



Vredesakkoord

Colombia heeft jaren geleden onder een gewapend conflict tussen het leger, linkse guerrillagroepen en rechtse paramilitairen. De grootste rebellengroep FARC sloot in 2016 een vredesakkoord met de regering en legde de wapens neer.

De situatie in het Zuid-Amerikaanse land is sindsdien verbeterd. Meer dan 2.000 dissidenten van de guerillagroep strijden echter nog steeds tegen de regering en tegen andere groepen in verband die actief zijn in de drugshandel. Ook de kleinere guerrillagroep ELN is nog steeds actief, net als andere kleinere groepen die hun plaats opeisen in het gebied dat vroeger door de FARC-rebellen werd gecontroleerd.

President Duque staat onder druk om de bepalingen van het vredesproces verder uit te voeren, maar wordt tegengewerkt door zijn eigen partij, die zich vanaf het begin tegen het vredesakkoord heeft verzet.

