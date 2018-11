Zeker 92 strijders en 51 burgers gedood bij IS-aanval in Syrië ttr

26 november 2018

15u03

Bron: belga 0 Bijna 100 anti-jihadistische strijders, gesteund door de Verenigde Staten, en 51 burgers zijn de voorbije drie dagen omgekomen in een gevecht veroorzaakt door een aanval van de terreurgroep Islamitische Staat in het westen van Syrië. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

In de veldslag in de provincie Deir ez-Zor zijn ook zeker 61 leden van IS gestorven, verklaart het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op een netwerk van bronnen in het land.

Bij de 51 burgers die omkwamen, zitten zeker 19 kinderen, zegt de directeur van organisatie Rami Abdel Rahmane. Het zou voornamelijk gaan om familieleden van jihadisten.



Vrijdag maakten 500 jihadisten van het slechte weer gebruik om de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) aan te vallen in verschillende dorpen in Deir ez-Zor, in de buurt van de Iraakse grens. De jihadisten trokken zich uiteindelijk terug na een tegenaanval van de SDF, gesteund de internationale coalitie onder leiding van de VS, aldus het observatorium.