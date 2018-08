Zeker 9 doden bij ziekenhuisbrand in Taiwan TTR

13 augustus 2018

06u44

Bron: Belga 0 Bij een brand in een ziekenhuis in het noorden van Taiwan zijn vandaag zeker negen patiënten omgekomen. Tien personen bevinden zich nog in kritieke toestand. Dat meldt het nieuwsagentschap CNA uit Taiwan.

Op het moment van de brand bevonden zich 33 patiënten in het ziekenhuis. De brand was in minder dan een uur onder controle.

Op tv-beelden was te zien dat de vlammen uit de ramen van het gebouw sloegen. Ziekenhuisbedden werden de straat op geschoven. Ook was te zien dat verplegers op straat patiënten probeerden te reanimeren.

Eerst was er sprake van zestien dodelijke slachtoffers.