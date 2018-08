Zeker 82 doden en honderden gewonden bij aardbeving met kracht van 7,0 op Indonesisch eiland TMA AV KVDS IB

05 augustus 2018

14u32

Bron: Reuters, ANP, AD.nl, Eigen berichtgeving 145 Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbeving bij het Indonesische eiland Lombok is volgens de Indonesische overheid opgelopen tot zeker 82. Veel slachtoffers vielen in het noorden van het eiland en lagen onder het puin van ingestorte gebouwen. De beving had een kracht van 7,0. Er zijn honderden gewonden. Duizenden mensen zijn uit hun huizen geëvacueerd en worden in de open lucht opgevangen. Verscheidene Belgische en Nederlandse toeristen deelden intussen op sociale media verhalen van wat ze hebben meegemaakt.

Na de beving is een tsunamiwaarschuwing gegeven, maar deze werd ongeveer 90 minuten na de beving weer ingetrokken. Er werd alleen een mini-tsunami van 13 centimeter hoogte waargenomen aan de noordkust van Lombok.

Het epicentrum van de beving lag bijna 30 kilometer ten noordoosten van Lombok. De schok werd ook gevoeld op het naburige eiland Bali en op het oostelijk gedeelte van de provincie Oost-Java. Sutopo Nugroho, een woordvoerder van het nationale agentschap voor rampenbestrijding zegt dat er op Lombok en Bali verscheidene gebouwen schade hebben opgelopen. "Het gaat voornamelijk om gebouwen die opgebouwd zijn uit niet al te stevige materialen", zegt hij.

Het vliegverkeer op zowel Lombok als het naastgelegen Bali is na de beving nog volledig operationeel. "Er is lichte schade op de luchthavens door naar beneden gevallen plafondplaten, maar niemand is daarbij gewond geraakt", meldden de autoriteiten.

Afgelopen zondag werd Lombok ook al eens opgeschrikt door een aardbeving. Die eiste 17 levens. 150 mensen raakten gewond.

Mensen brengen de nacht door in open lucht

Na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Lombok brengen veel mensen de nacht in de buitenlucht door. Dat meldt hulporganisatie Rode Kruis. Bij velen zit de schrik er nog in nadat het eiland op zondagavond (lokale tijd) werd getroffen door een beving met een kracht van 7,0, waarbij zeker negentien doden vielen.

Uit vrees voor instortende gebouwen durven veel mensen niet terug naar hun huizen. Ook worden nog veel naschokken gevoeld waardoor mensen steeds in paniek raken. Het Rode Kruis ondersteunt de mensen ter plaatse met dekens en psychosociale hulp, zegt een medewerker van hulporganisatie.

In Noord-Lombok is volgens medewerkers van het Rode Kruis de schade aanzienlijk. Gedupeerden worden geëvacueerd uit gevaarlijke gebieden en er worden gewonden verzorgd.

Eerste getuigenissen

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Het was vrij heftig. We konden amper lopen.'' Dat vertelt de 22-jarige Amsterdammer Joep van de Crommert, die samen met een vriend op het Indonesische eiland Lombok zit. Ze verblijven aan de westkant van het eiland, ter hoogte van de Senggigi. "Ik kwam net uit de douche en stond in de slaapkamer. Een man was aan het werk op het dak toen de boel begon te trillen. Ik keek of dat door hem kwam en keek daarna mijn vriend aan. We beseften: het is een aardbeving en zijn naar buiten gerend."

Ongeveer een uur na de aardbeving is het er weer rustig. "Maar het eerste halfuur was iedereen in paniek." In zijn hotel zijn volgens de Nederlander ongeveer 25 mensen aanwezig. "Het heeft zo'n twintig seconden geduurd", schat hij. "Toen we met zijn allen bij elkaar waren, hebben we gekeken of iedereen veilig was. Dat was gelukkig het geval."

Het meest schokkende hier was dat er zulke hoge golven uit het zwembad kwamen Joep Van de Crommert, Nederlandse toerist in Lombok

Ook de stroom viel uit, zegt de Amsterdammer. "De stroom loopt nu op een noodaggregaat. Maar het meest schokkende hier was dat er zulke hoge golven uit het zwembad kwamen." Iedereen is inmiddels wel naar een veilige plek gebracht, zegt Van de Crommert. "Niet in de buurt van gebouwen.''

De Amsterdammer zit op een paar honderd meter van de kust. "We hoorden net van lokale mensen dat ze geen tsunami verwachten, maar als die er wel komt, dan zijn wij als een van de eersten aan de beurt", zegt hij nog. Hij gaat nog wel even overleggen of het toch niet verstandig is wat meer landinwaarts te gaan. "Er zijn hier genoeg busjes, dus dat zou moeten lukken.''

De Nederlander zou maandag naar Bali vertrekken. "We vliegen morgen van Lombok naar Bali als de vlucht gewoon doorgaat, en de dag erna naar Nederland. We hopen maar dat het vliegveld niet te erg is getroffen, zodat we gewoon weer naar Nederland kunnen gaan.''

Bali

Er bevinden zich ook heel wat Nederlanders en Belgen op Bali. Via Twitter laten ze weten dat de aardbeving ook daar erg goed te voelen was. Er wordt melding gemaakt van een bewegende grond, haperende elektronica en mensen die in paniek naar buiten rennen. Ook op de luchthaven in Denpasar, Bali, is er schade door de aardbeving.

Edelhart Olivier uit Roeselare verblijft met enkele vrienden in Finns Beach Club, niet ver van Denpasar. Ze zaten aan een strandbar toen de aardbeving gebeurde, zo vertelt hij aan onze redactie. "Mensen begonnen door elkaar te lopen, er kwamen golven op het zwembad van 30 tot 40 centimeter hoog en de armaturen van de lichten begonnen te wiegen. Een heel vreemde ervaring", zegt hij.

De vrienden keerden meteen terug naar hun hotel met een taxi. Daar waren ook nog enkele naschokken voelbaar, maar de schade bleef beperkt. "Het water van het zwembad stond 20 centimeter lager en overal lagen afgevallen palmtakken, maar verder viel het mee", aldus nog Olivier.