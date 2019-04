Zeker 7 doden bij nieuwe gevechten aan Indiaas-Pakistaanse grens ttr

02 april 2019

10u17

Bron: belga 0 buitenland Bij verschillende vuurgevechten aan de grens tussen Pakistan en India zijn in de betwiste regio Kasjmir in totaal zeven mensen om het leven gekomen. Aan beide kanten van de grens zijn doden gevallen. Vier van de slachtoffers waren soldaten, zo blijkt uit de mededelingen van beide landen.

Schermutselingen komen langs de controlelijn tussen de door India en Pakistan bezette delen van Kasjmir wel vaker voor, maar de spanningen tussen de buurlanden zijn de voorbije weken danig opgelopen. Bij een zelfmoordaanslag met een autobom in het Indiase deel van Kasjmir kwamen op 14 februari veertig Indiase veiligheidstroepen om het leven. De uit Pakistan stammende terreurgroepering Jaish-e-Mohammed eiste de aanslag op.



Elf dagen later voerde India voor de eerste keer sinds 1971 een luchtaanval uit op Pakistaans grondgebied. Pakistan schoot daarop zeker één Indiaas gevechtsvliegtuig uit de lucht. Een Indiase piloot werd gevangengenomen en begin maart vrijgelaten, wat even voor een ontmijning van de situatie zorgde.



Sinds de onafhankelijkheid van het vroegere Brits-Indië en de opsplitsing in India en Pakistan in 1947 strijden de twee landen om de heerschappij over Kasjmir. Ze vochten al twee oorlogen uit over het betwiste gebied.

Bekijk ook de explainer die uitlegt waarover het conflict tussen Pakistan en India precies gaat:

