Zeker 67 doden bij hevige moessonregens in Nepal

Daimy Van den Eede

16 juli 2019

09u22

Bron: AP

Bij zware moessonregens in Nepal zijn al zeker 67 doden gevallen. Er is ook sprake van een 30-tal vermisten. Tienduizenden anderen zijn geëvacueerd. Ook in de rest van Zuid-Azië regent het hevig.