Zeker 65 gewonden bij ontploffing bomauto in Kaboel IB KG

01 juli 2019

06u51

Bron: Belga 2 In de Afghaanse hoofdstad Kaboel zijn minstens 65 gewonden gewonden gevallen bij de explosie van een bomauto. Dat blijkt uit een eerste balans van de lokale autoriteiten. Onder de slachtoffers zijn negen kinderen. De aanval is nog niet opgeëist.

“Om 8.50 uur (6.20 uur Belgische tijd) heeft zich een explosie plaatsgevonden in de buurt PD16 in Kaboel. Eerst ontplofte een bomauto en vervolgens vielen verschillende mensen een bouw aan. De zone is afgezet door politiediensten”, zei een woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Nasrat Rahimi.



De woordvoerder van de minister van Volksgezondheid liet op Twitter weten dat er “tientallen gewonden overgebracht zijn naar het ziekenhuis”.

Groene zone

De ordediensten en ziekenwagens waren snel ter plaatse. Ook de toegangspunten tot buurt zijn afgesloten. De explosie vond plaats in “groene zone”, een goed beveiligde buurt met verschillende officiële gebouwen en ambassades. Er zijn ook onder meer enkele Afghaanse sportfederaties gevestigd en liggen ook militaire gebouwen.

Vlak na de ontploffing stopte het lokale televisiestation Shamshad TV met uitzenden. Twintig minuten later was de zender opnieuw live. Een nieuwsanker vertelde dat er twee explosies hadden plaatsgevonden, gevolgd door schoten.

De ontploffing komt er nadat de VS en de taliban zaterdag in Qatar begonnen zijn aan een nieuwe reeks vredesgesprekken. Volgens waarnemers proberen de taliban met militaire overwinningen een sterkere onderhandelingspositie af te dwingen.

