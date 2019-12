Zeker 60 doden bij explosie bomauto in Mogadishu kg

28 december 2019

10u36

Bij de explosie van een bomauto in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 61 doden gevallen. Dat meldt de politie. Er zijn ook tientallen gewonden.

Volgens de politie deed de explosie zich voor in een drukke wijk van de Somalische hoofdstad. “Tot dusver hebben we 61 doden en 51 gewonden gevonden. Er zijn meer doden en de balans zal zeker nog oplopen", zo zegt een verantwoordelijke bij de ambulanciers aan Reuters.

"Omdat er veel mensen, en vooral veel scholieren, in de buurt waren, was de aanslag verwoestend", zegt getuige Muhibo Ahmed. "Het enige wat ik kon zien waren dode lichamen, waarvan er sommige onherkenbaar waren verbrand", zegt een andere getuige, Sakariye Abdukadir.

De bomaanslag is nog niet opgeëist. Somalië wordt wel al langer geteisterd door aanslagen van al-Shabaab, de aan al-Qaida gelinkte groepering die de Somalische regering omver wil werpen. De groepering werd in 2011 uit de Somalische hoofdstad verdreven, maar voert vanuit de plattelandsgebieden nog vaak guerrilla-acties uit tegen doelen van de overheid of tegen burgers.