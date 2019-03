Zeker 6 doden en 30 zwaargewonden bij explosie in chemische fabriek in China kg

21 maart 2019

14u05

Bron: Belga 0 Er zijn minstens zes doden en 30 zwaargewonden gevallen bij een ontploffing in een fabriek van het chemiebedrijf Tianjiayi Chemical in het oosten van China. Dat melden de lokale autoriteiten.

De explosie gebeurde net voor 15 uur lokale tijd op een terrein van Tianjiayi Chemical in Yancheng. In de Chinese media verschenen al beelden waarop een vuurbal en een gigantische rookpluim te zien zijn. De schokgolf van de explosie beschadigde de gevels en ramen van de huizen in de buurt.

Volgens lokale media zijn verschillende bewoners gewond geraakt en zijn ook auto's en een school in de nabije omgeving beschadigd. De plaatselijke brandweer laat weten dat de reddingsoperatie nog steeds aan de gang is, en dat de oorzaak van de ontploffing onbekend is.