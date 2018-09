Zeker 6 doden en 25 gewonden bij busongeluk in Spanje

03 september 2018

Bron: ANP

Bij een verkeersongeluk met een bus in het noorden van Spanje zijn zeker zes doden en circa 25 gewonden gevallen. De bus boorde zich op een snelweg in Avilés waar wegwerkzaamheden waren, in een pijler van een viaduct, meldden plaatselijke media.