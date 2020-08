Zeker 50 doden en 2.500 gewonden bij gigantische ontploffing in Beiroet, ook Belgische ambassade beschadigd TTR TT

04 augustus 2020

18u00

Bron: Belga, AD, Reuters 84 In de Libanese hoofdstad Beiroet heeft zich een luide ontploffing voorgedaan in het havengebied. Volgens de overheid zijn er zeker 50 doden en 2.500 gewonden, waaronder ook medewerkers van de Nederlandse ambassade, gevallen. Veel slachtoffers zitten vast onder het puin van hun huis. Ook de vrouw en de dochter van de premier zouden gewond geraakt zijn. De explosie was tot op Cyprus te horen, zo’n 240 kilometer verderop.



De ontploffing deed zich voor na een brand. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is nog niet bekend. Er zijn meldingen dat het gaat om een loods met hoog explosief materiaal dat de afgelopen jaren in beslag genomen werd. Het hoofd van de Libanese douane meent dan weer dat de knal zich voordeed in een opslagloods voor chemische producten. Volgens de Libanese minister van Binnenlandse Zaken gaat het om “grote hoeveelheden ammoniumnitraat”, meldt de Britse krant The Guardian. Een Israëlische luchtaanval bij klaarlichte dag lijkt onwaarschijnlijk.

Het was minister van volksgezondheid Hassan Hamad die het cijfer van minstens 50 doden en 2.500 gewonden aan journalisten vertelde tijdens een bezoek aan een ziekenhuis in de hoofdstad. Het hoofd van het Libanese Rode Kruis, Georges Kettaneh, had het eerder al over meer dan 2.000 gewonden. “Het is een ramp in elke zin van het woord”, aldus de minister. “De ziekenhuizen in de hoofdstad liggen allemaal vol met gewonden.” Hamad riep ook op om andere gewonde personen naar ziekenhuizen in de buitenwijken te brengen.

Paddenstoelwolk

De harde klap werd in grote delen van de stad gevoeld en was te horen tot in Nicosia (Cyprus). Een enorme oranje rookpluim steeg boven de stad op. In grote delen van de stad sneuvelden ruiten en raakten auto’s en gebouwen beschadigd. Een correspondent van Al-Jazeera, die kilometers van de ontploffing verwijderd was, zei dat om haar heen ruiten sneuvelden en dat ze zelf omver werd geblazen. Er was ook een paddenstoelwolk te zien, wat duidt op een enorme kracht.

Onder de gewonden zijn de vrouw en de dochter van de premier. Ook zijn vijf medewerkers van de Nederlandse ambassade gewond geraakt, zo bevestigt het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan het Algemeen Dagblad. Eén van hen is zwaargewond.

Ook de Belgische ambassade is beschadigd. Op het moment van de explosie was er niemand meer aanwezig. Twee medewerkers en hun familie zijn in de stad lichtgewond geraakt. Dat meldt Buitenlandse Zaken.

Ziekenhuizen zelf beschadigd

Lokale media verspreiden ook beelden van mensen die onder het bloed zitten omdat ze bedolven werden door puin. Veiligheidstroepen hebben het zwaar beschadigde havengebied afgezet en het Rode Kruis is met meer dan dertig teams ter plaatse. Ook het Libanese leger brengt gewonden naar nabijgelegen ziekenhuizen.

Volgens The Guardian zouden ziekenhuizen in de problemen komen nu honderden mensen er naartoe worden gebracht, maar niet verzorgd kunnen worden omdat delen van het ziekenhuis beschadigd zijn. Op Twitter heeft het Libanese Rode Kruis opgeroepen om bloed te doneren en om enkel naar het noodnummer te bellen voor “kritieke of ernstige” gevallen. Inmiddels hebben onder meer Frankrijk, Groot-Brittannië en Iran het land hulp aangeboden. Volgens Europees president Charles Michel staat ook de Europese Unie klaar om ondersteuning te bieden, zo liet hij op Twitter weten.

“Verantwoordelijken zullen rekenschap afleggen”

“Wat vandaag gebeurd is, kan niet zomaar gebeuren zonder verantwoording. Degenen die verantwoordelijk zijn voor deze ramp zullen de prijs moeten betalen”, zei de Libanese premier Hassan Diab in een televisie-uitzending. Verder riep de premier Libanons bondgenoten op om hulp. “Ik doe een dringend beroep op alle vriendelijke en broederlijke landen die van Libanon houden om aan onze zijde te staan en ons te helpen onze diepe wonden te helen”, aldus Diab.

Intussen hebben Frankrijk, Groot-Brittannië en Iran het land hulp aangeboden. Volgens Europees president Charles Michel staat ook de Europese Unie klaar om te helpen. Niet alleen bondgenoten, ook Israël heeft humanitaire hulp aangeboden aan Libanon, zo maakten de Israëlische ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken bekend in een verklaring. Zij het via “internationale kanalen” want de twee landen zijn officieel gezien nog steeds in oorlog met elkaar en hebben geen diplomatieke betrekkingen.

Er zouden ook speculaties zijn dat Israël achter de explosie zou zitten, maar dat ontkent de minister van Buitenlandse Zaken Gabi Ashkenazi stellig. De explosie was een “ongeluk veroorzaakt door een brand”, klinkt het. “Ik zie geen reden om de berichten uit Beiroet (over de explosie) niet te geloven.”

Toeval of niet, net vrijdag wordt een uitspraak verwacht in het erg beladen proces tegen de aanslagplegers op oud-premier Rafiq Hariri in 2005. De vier verdachten zijn allen Hezbollah-militanten.

De explosie komt op het moment dat Libanon de ergste economische crisis in decennia doormaakt. Bijna de helft van de bevolking leeft in armoede. Morgen wordt een dag van nationale rouw afgekondigd in het land.



