Zeker 50 doden bij luchtaanval op bus met kinderen in Jemen KVE IVI

09 augustus 2018

11u46

Bron: Belga, BBC, CNN, ICRC 2 Bij een luchtaanval op een bus in Jemen zijn zeker 50 doden gevallen. Dat zegt het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC). Het zou vooral om minderjarigen gaan: Volgens het ICRC zijn zeker 29 kinderen van onder 15 jaar om het leven gekomen. Er vielen ook 77 gewonden.

Volgens omwonenden vervoerde de bus kinderen naar een zomerschool. Het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICRC) zegt in een tweet dat het om tientallen doden en gewonden ging. Het ICRC verduidelijkt de aard van de aanval niet. "Volgens het internationaal humanitair recht, moeten de burgers tijdens conflicten worden beschermd", klinkt het wel.

ICRC heeft intussen via Twitter laten weten dat zeker 29 kinderen van onder 15 jaar om het leven zijn gekomen. Een ziekenhuis waar ICRC werkzaam is, heeft 40 gewonden opgevangen, waaronder 30 kinderen. In totaal zijn zeker 77 mensen gewond geraakt.

Coalitie

Het ministerie van de sjiitische Houthi-rebellen, die het gebied controleren waar de aanval gebeurde, houdt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie verantwoordelijk voor de aanval. Die coalitie heeft de controle over het luchtruim boven Jemen. Volgens de coalitie ging het om een "legitieme militaire actie" tegen militanten die de dag voordien een raket hadden afgevuurd op Saoedi-Arabië.

"De coalitie zal alle maatregelen treffen tegen criminele en terroristische daden van de aan Iran gelinkte Houthi-militie, zoals de rekrutering van kinderen en de inzet van hen op het slagveld als instrumenten en dekking voor hun terroristische daden", aldus de coalitiewoordvoerder, Turki al-Malki.

Burgeroorlog

In het straatarme Jemen woedt al sinds 2015 een bloedige burgeroorlog, die aan meer dan 10.000 mensen het leven heeft gekost en 22 miljoen inwoners van noodhulp afhankelijk maakt. De regeringstroepen kunnen rekenen op luchtsteun van de door Saoedi-Arabië geleide coalitie, terwijl de sjiitische Houthi-rebellen steun krijgen van diens aartsvijand Iran.