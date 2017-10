Zeker 50 doden bij bomaanslag in Mogadishu aja eb

17u00

Bron: DPA 0 EPA Bij de bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen en meer dan 80 anderen raakten gewond. Het was de zwaarste zelfmoordaanslag tot nog toe in de Somalische hoofdstad. De meeste slachtoffers zijn burgers.

Ooggetuigen zegden dat ze eerst dachten dat er een aardbeving aan de gang was, zo zwaar was de schok van de bom die afging. Een honderdtal auto's in de omgeving van de aanslag werden vernield. en gebouwen op honderden meters afstand van de plaats van de aanslag werden beschadigd. Burgemeester Thaabid Abdi vroeg dat er meer bulldozers zouden naar de plaats van de aanslag te komen om naar slachtoffers onder het puin te zoeken. Volgens de Somalische minister van Informatie Abdirahman Yarisow zit de radicale alarmistische groep al-Shabaab achter de aanslag.

REUTERS

