Zeker 5 doden door orkaan Florence in de VS: gevaar nog niet geweken TDM

15 september 2018

11u44

Bron: VTM Nieuws 2 In North Carolina in de VS zijn nu al zeker 5 doden gevallen door orkaan Florence. Een moeder en haar kind kwamen om, nadat een boom op hun huis viel. Twee andere slachtoffers werden geëlektrocuteerd en weggeblazen. Een vrouw die een hartaanval kreeg, kon niet meer gered worden omdat de hulpdiensten niet op tijd tot bij haar konden geraken.

Florence is intussen afgezwakt naar een tropische storm, maar de situatie blijft heel ernstig. Correspondente Greet De Keyser is in Wilmington en meet de schade op. “Overal zijn elektriciteitspalen naar beneden gekomen. Bomen zijn door de wind uit de grond gelicht. Op heel wat plaatsen zijn werkmannen bezig. Ze proberen zo snel mogelijk de schade te herstellen. Vooral de elektriciteitskabels, die overal op de grond liggen, worden zo snel mogelijk opgeruimd.”

Florence zwakt intussen langzaam af maar veroorzaakt in North en South Carolina niettemin rampzalige overstromingen, meldt het Nationaal Orkaancentrum (NHC). Gouverneur Roy Cooper verwacht dat het nog verschillende dagen zal blijven regenen. Absolute prioriteit gaat naar het buiten gevaar stellen van de inwoners, zei hij tijdens een persconferentie. "We zitten middenin een storm en indien de storm jullie nog niet heeft bereikt, zal hij dat binnen afzienbare tijd wel doen", waarschuwde hij.

Ongeveer 1,7 miljoen inwoners kregen de raad om een schuilplaats te zoeken ver van de kust, maar velen sloegen die raad in de wind. Het Witte Huis liet intussen weten dat de Amerikaanse president Donald Trump begin of midden volgende week de getroffen regio's zal bezoeken.

Zaterdag rond 11 uur Belgische tijd bedroeg de windsnelheid 80 km/uur, aldus het NHC. De autoriteiten vrezen dat het waterpeil van de rivieren de komende uren mogelijk een recordhoogte zal bereiken en waarschuwen voor massale overstromingen in beide deelstaten.