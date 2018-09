Zeker 48 doden door tsunami op Indonesisch eiland Sulawesi

29 september 2018

03u31

Bij de zware aardbeving en de daaropvolgende tsunami, gisterenavond op het Indonesische eiland Sulawesi, zijn minstens 48 mensen omgekomen en raakten meer dan 350 mensen gewond. Dat meldt de Indonesische Rampenbestrijding. " Er zijn al veel lichamen langs de kust gevonden", zegt een woordvoerder, die verwacht de balans nog zal oplopen.

"De aantallen zijn nog niet bekend. We hebben nog geen update kunnen ontvangen, omdat veel communicatielijnen zijn verwoest door het water", aldus de woordvoerder. "De meesten doden werden veroorzaakt door de aardbeving."

De meeste slachtoffers zijn waarschijnlijk gevallen in of rond Palu, de hoofdstad van Sulawesi. Het water kwam daar aan land. Kort voor de golf van twee meter hoog het eiland bereikte, werd de tsunamiwaarschuwing ingetrokken, omdat de golf leek te zijn verdwenen.

Op video's op sociale media is te zien dat de tsunami het eiland bereikt en dat meerdere huizen worden weggevaagd door het water. Kort nadat de golf aan land kwam, werd al duidelijk dat meerdere mensen vermist worden. Hoeveel precies, is nog niet bekend. Door de aardbevingen was al zeker een persoon omgekomen.

De tsunami ontstond na de aardbeving met een kracht van 7,5 op de Schaal van Richter. Het epicentrum bevond zich op 78 kilometer ten noorden van de stad Palu. De aardschok werd gevolgd door een verwoestende tsunami die ook heel wat materiële schade aanrichtte.

Verscheidene huizen in Palu werden weggespoeld en ook onder meer een winkelcentrum en een moskee raakten zwaar beschadigd. De luchthaven is gesloten. Op verschillende plaatsen op Sulawesi liggen de stroomvoorziening en communicatiekanalen stil.

Voor die krachtige aardbeving had er al een beving met een kracht van 6,1 op de Schaal van Richter plaatsgevonden. Die beving kostte aan één persoon het leven, terwijl tien mensen gewond raakten en verschillende huizen verwoest werden.

Ring van Vuur

Indonesië bevindt zich op de zogenaamde Pacifische Ring van Vuur, die bekendstaat om zijn geregelde aardbevingen en vulkaanuitbarstingen. Er zijn ongeveer 130 actieve vulkanen in het land.