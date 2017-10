Zeker 46 doden en 33 vermisten bij overstromingen in Vietnam TT

17u36

Bron: Belga 0 AFP In het noorden en het centrum van Vietnam hebben overstromingen na zware regenval minstens 46 doden gemaakt, terwijl nog 33 anderen vermist zijn. Dat meldde de Vietnamese regering..

In totaal zijn zes provincies getroffen door de overstromingen. De meeste slachtoffers worden gemeld in de noordelijke provincie Hòa Bình: daar zijn al 19 doden en 14 vermisten bevestigd. Negen van hen waren vanochtend vroeg aan het slapen in een huis toen dat bedolven raakte bij een aardverschuiving. In de provincie Yen Bai raakten onder meer vier mensen vermist nadat een brug gisteren instortte en ze werden meegevoerd door de stroming.



In totaal zijn in de regio ook meer dan 200 huizen verwoest, sinds de onaflatende hevige regenval die zondagavond begon. Bijna 17.000 andere huizen staan onder water. Er worden ook verscheidene ingestorte bruggen, verwoeste wegen en gebroken dammen gemeld.



De overstromingen zijn het gevolg van een tropische depressie, waardoor in het noorden en centrum van Vietnam in de voorbije drie dagen tot 559 millimeter regen viel. Die zet nu koers naar Laos, waar donderdag ook overstromingen worden verwacht.

