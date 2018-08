Zeker 41 eboladoden in oosten van Congo KVE

14 augustus 2018

13u16

Bron: Belga 1 De uitbraak van ebola in het oosten van Congo heeft al 41 slachtoffers geëist. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft in Beni een ziekenhuis ingericht voor 15 ebolapatiënten en Artsen Zonder Grenzen voorziet 50 bedden.

Vrijdagavond maakten de Congolese autoriteiten gewag van tien bevestigde doden, terwijl een dertigtal andere doden onderzocht werden. De WHO gebruikt andere classificaties, zo liet een woordvoerster vandaag in Geneve weten.

Afgelopen week woensdag is de vaccinatiecampagne begonnen die de laatste uitbraak van de dodelijke epidemie moet indijken. Het is al de tweede keer op enkele weken tijd dat zo'n campagne in Congo opgezet moet worden.

De WHO waarschuwde al dat de uitbraak zich voordoet in een conflictgebied, wat de strijd tegen de epidemie kan bemoeilijken. In de regio in kwestie, die grenst aan Rwanda en Oeganda, wonen meer dan een miljoen vluchtelingen, zowel uit eigen land als uit die buurlanden.